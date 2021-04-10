MHP'den Boğazlıyan ilçesinin adının değişmesi için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul vekili Feti Yıldız, Yozgat'a bağlı Boğazlıyan ilçesinin adının Şehit Kemal olarak değiştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi verdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, "Şehadetinin 102.Yılında Kaymakamı olduğu Boğazlıyan’ın adının ŞEHİTKEMAL olarak değiştirilmesi için Kanun teklifi verilmiştir. Ebedi Türk Yurdu Anadolu’da Şehit Kemal beyin ismi sonsuza kadar yaşatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kemal Bey kimdir?

Açıklamada, 'Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey' hakkında şunlardan bahsedildi:

"1884 yılında Beyrut’ta doğdu. Babası Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu.

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1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan Mehmet Kemal Bey,

13 Haziran 1917 tarihinde de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Kaymakamlığı esnasında Ermeni tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliğince görevinden azledildi.

Konya İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı.

İttihat ve Terakki Hükümetinin iktidardan düşmesi ile iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri ve onların himayesinde her türlü şenaati işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak, 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiştir.

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Tehcir suçlarına bakmak için işgalciler tarafından kurulan, İngiliz muhipler cemiyeti üyesi Nemrut Mustafa Paşa yönetimindeki Divan-ı Harpte 2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara desteklenen” duruşmaların ve Fransız ve İngiliz işgali komutanlarının, Ermeni komitacıları ve Ermeni Patriği Zavenin baskıları sonunda; “Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında ihmali olduğu” gerekçesiyle idama mahkum edilmiştir.

Ermenilerin dava vekaletini Leon Remzi adlı sahtekar üslenirken, Savcı yardımcısı Haralambos hiç bir yargılama kuralına aldırış etmeden şahitlerin tamamını Ermenilerden oluşturdu. Kemal Beyin Avukatlığını Selahaddin Bey yaptı. Ermeni meselesinin tarihçesini anlattı, Tehcirin Ermeni çetecilerin saldırılarını sonlandırmak için özel bir kanunla yapıldığını, tehcir öncesi isyan ve kırımlar konusunda herkesin ittifak içinde olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.

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Yolluk ve yevmiyeleri karşılanmadığı için Mehmet Kemal Bey lehine şahitlik yapacaklar Anadolu’dan İstanbul’a gelemedi.

19 kişi aleyhte tanıklık yaptı. Bu kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğu mahkeme heyeti tarafından da gözlendi.

Tanık olarak dinlenen Ojeni Varvaryan: “tehcir sırasında küçük bir kız olduğunu kafasına balta vurarak öldürülmek istendiğini ama şans eseri hayatta kaldığını” anlattı. Mahkeme, Ojeni Varvarya’nın kafasındaki yara ile ilgili doktor raporu talep etti. Tıbbi incelemede yaranın çok yeni olduğu ve balta ile oluşmasının mümkün olamayacağı belirlendi. Raporun mahkemede okunmasından sonra Varvaryan, Boğazlıyan’da hiç bulunmadığını ama bu şekilde ifade vermesi için kendisine para verildiğini itiraf etti. Diğer şahitler de savunma avukatlarının soruları üzerine iddia ettikleri olayı hiç görmediklerini ama anlatılanları duyduklarını beyan ettiler.

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Bu itiraflara rağmen; Kemal Bey idama mahkum edildi.

10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü saat; 17.20’de Bekiraga bölüğünden alınarak Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Üniversitesinin büyük kapısında idam edildi. Kemal Beyin idam sehpasında son sözlerini söyledi. “Ben bir Türk memuruyum, sizlere yemin ederim ki ben suçsuzum, bugünde suçsuzum yarında suçsuzum. Ecnebi Devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Allah vatana millete zeval vermesin.”

Haksız yere yapılan bu idam aradan bir asır geçmesine rağmen yüreklerimizi sızlatmaktadır.

Bekirağa bölüğüne (Cezaevi) hapsedilen Kemal bey’e Babası her gün yemek götürürdü.

10 Nisan günü Kadıköy’deki evinden çıkıp İstanbul Üniversitesi merkez binanın önüne geldiğinde bir kalabalık gördü. Konuşmalardan çoğunun ermeni olduğunu anlaşılıyordu.

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İçlerinden birine toplanan kalabalığın sebebini sorduğunda: “Birini astılar ona bakıyoruz “ cevabını aldı.

Sehpaya doğru yaklaştığında sallanan cesedin oğlu olduğunu görüp bacaklarına sarıldı yukarı doğru kaldırmaya çalıştı. Orada bulunan ve infaza nezaret eden merkez Komutanı’ndan oğlunun kendine verilmesini istedi. Sehpadan indirilen Kemal Bey babasına teslim edildiğinde vücudu halen sıcaktı.

Mütareke döneminde Ermeni tehcirinden dolayı görülen ilk dava, Yozgat Ermeni tehciri davasıdır.

Şehadetinin 102.Yılında Kaymakamı olduğu Boğazlıyan’ın adının ŞEHİTKEMAL olarak değiştirilmesi için Kanun teklifi verilmiştir.

Ebedi Türk Yurdu Anadolu’da Şehit Kemal beyin ismi sonsuza kadar yaşatılacaktır."

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