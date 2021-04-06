MHP Genel Başkanı Bahçeli'den darbe imasına sert tepki: Hevesli olanları birer birer toprağa gömeriz

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 104 emekli amiralin imzaladığı darbe imalı bildiriyi yine çok sert bir dille eleştirdi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

TOPRAĞA GÖMERİZ

"Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz."

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