Bakan Soylu: O gece sabaha kadar uyumayıp irtibatları ortaya çıkardık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiriyi imzalamasına Bakan Soylu, "Gece yarısı dönüp bize ültimatom veremezsiniz, verdirtmeyiz. Zihinlerinden en ufak böyle bir şey varsa darmadağın ederiz. Biz vatanseveriz, aynı zamanda kafamızı kuma gömmeyiz Bu millet dayak yiye yiye demokrasiyle buluştu. Dünyada demokrasiyi hak eden bir ülke varsa o da Türkiye’dir. Oy pusula yüzünden pazarlık yapan namussuzdur. O gece sabaha kadar uyumadık, irtibatları ortaya çıkardık. Son 30 günde hangi siyasi partiyle irtibat kurdukları açık ve net. Türk siyaseti o saf olduğu dönemden çıktı. Darbelerle zayıflatılmak istendik. 15 Temmuz’da yaşanılan hikayeler bizim hayatımızın rehberleridir" diye konuştu.

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"CHP siyasi operasyon merkezi olmuştur"

Hiçbir siyasi operasyon merkezi olamayan darbe olamayacağını ifade eden Soylu, “Hemen çıkarırsınız veya sonra çıkarırsınız ama darbelerin iş birliği içerisinden olduğu siyasi operasyon merkezleri vardır. 1960 darbesinin de siyasi operasyon merkezi CHP’dir. Bizatihi İsmet İnönü’dür. Buna itiraz edecek olanlar varsa kendi genel sekreterlerinin, milletvekillerinin anı kitaplarına baksınlar. Böyle bir tabloyu yorumlamak bizim için bir sorumluluk gerektiriyor ve vatandaşımıza gerçekleri aktarmamız gerekiyor. Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri ‘darbeyi işaret eden’ bir bildiridir. Bildiride vesayetin izleri bulunuyor” açıklamasında bulundu.

"Darbelerin siyasi operasyon merkezleri vardır"

Soylu: “Darbelerin muhakkak birlikte iş tuttuğu siyasi operasyon merkezleri vardır. Bütün darbelerin birbirine benzeyen ilişkileri vardır. Bundan 3 gün önce Ticaret Bakanımız bir açıklama yaptı ve "Bütün dönemlerin en büyük ihracatını gerçekleştirdik" dedi. Bir taraftan salgınla karşı karşıyayız. Vatandaşımızın karşılaştığı sıkıntılar. Üretim, tedarik... Tüm bu zincirleri koparmamak için herkes elinden gelen fedakarlığı yapıyor. Bu çerçeve içinde Türkiye 18,5 milyar dolarlık bir Mart ayı ihracatı gerçekleştirdi.

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Bu 104 kişi, temel özelliği kurmay subay. Bunlar denizci. Biz Doğu Akdeniz’in ne demek olduğunu biliyoruz. Aldığımız inisiyatif, Türkiye’ Cumhuriyeti Devleti için bir rüyaydı. Libya da attığımız adım da öyle “

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