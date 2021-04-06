Gündem MHP ihracını istemişti Bildiride imzası olan Ertuğrul Kumcuoğlu partiden istifa etti
POLİTİKA

MHP ihracını istemişti: Bildiride imzası olan Ertuğrul Kumcuoğlu partiden istifa etti

Kanal İstanbul'a karşı bildiri yayımlayan 126 büyükelçiden biri olan eski MHP Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, MHP'den ihraç edileceğini öğrenince istifa etti.

Haber Merkezi Diğer
MHP ihracını istemişti: Bildiride imzası olan Ertuğrul Kumcuoğlu partiden istifa etti
Ertuğrul Kumcuoğlu

Kanal İstanbul projesiyle tartışmaya açılan Montrö Boğazlar Sözleşmesine ilişkin geçen sene yapılan bir açıklama yeniden gündeme geldi. 126 emekli diplomatın bir araya gelerek yayınladığı açıklamada "Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir" ifadeleri yer almıştı.

Bu büyükelçiler arasında Aydın'ın eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu da vardı.

MHP İHRAÇ EDECEKTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, darbe imalı bildiride imzası bulunan eski MHP Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

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"İSTİFA ETTİM"

İhraç edileceğini medyadan öğrendiğini söyleyen Kumcuoğlu, ''2002 yılında milletvekili olduğumda üye olup olmadığımı hatırlamıyorum. Sonrasındaki yıllarda herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığıma baktım fakat herhangi bir parti üyeliğim sistemde gözükmüyordu'' dedi.

MHP yönetiminin yaptığı uygulamayı hem gerekçe hem yöntem itibariyle kabullenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kumcuoğlu, partiden istifa ettiğini açıkladı.

MHP: Darbe imalı bildiride imzası bulunan emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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