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POLİTİKA

MHP: Darbe imalı bildiride imzası bulunan emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, darbe imalı bildiride imzası bulunan eski MHP Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

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MHP: Darbe imalı bildiride imzası bulunan emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, darbe imalı bildiride imzası bulunan eski MHP Aydın Milletvekili ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

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