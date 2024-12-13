MHP'li Sancaklı: 600 vekilin 400'ü obez

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye'deki obezite oranlarına dikkat çekerek TBMM'deki 600 milletvekilinden 400'ünün obez veya aşırı kilolu olduğunu ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe maratonu sürüyor. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi görüşüldü.
Görüşmede eski futbolcu olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, söz alarak TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıktı.
Sancaklı, Türkiye’deki obezite istatistiklerini değerlendirdi.
Obezite ve sağlıksız yaşama dikkat çekti
Sancaklı, Türkiye'nin hareketsiz bir toplum olduğunu belirtip çocuk yaştan itibaren spor ve sanatın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Sancaklı, küçük yaşta itibaren verilecek spor bilinci ile Türkiye'nin hem yurt içi hem yurt dışı büyük spor başarıları elde edeceğini bildirdi.
MHP'li Sancaklı daha sonra milletvekillerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sancaklı, TBMM'deki vekillerin 400'ünün obez yani aşırı kilolu olduğunu ifade etti.
"Obez ve aşırı kilolular"
Sancaklı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: