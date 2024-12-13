MHP'li Sancaklı: 600 vekilin 400'ü obez

"Millet Meclisi olarak kanunlar çıkarıyoruz, güncel kanunlar çıkarıyoruz ama yapmamız gereken önemli bir şey de Türkiye'nin geleceğinin 100 yıllarını da garanti altına almaktır. Şimdi sağlıklı bir nesil nasıl yetiştireceğiz? Biz sağlıklı mıyız? Şu anda Türk toplumu ne durumda? Maalesef önümde bir araştırma var. 2024'te yapılan araştırmada Türkiye'nin en büyük problemi olan ancak işimize gelmediği için konuşmadığımız ve halının altına süpürdüğümüz bir konu obezite problemi. 2024'te yapılan araştırmada 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32,1'i obez, yüzde 34,6'sı fazla kilolu. Yani Türkiye'nin yüzde 66,7'si obez ve aşırı kilolu. Bizden örnek verirsek 600 tane milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu."