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MHP'li Sancaklı: 600 vekilin 400'ü obez

MHP'li Sancaklı: 600 vekilin 400'ü obez

14:2313/12/2024, пятница
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM'de obeziteye dikkat çekti
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM'de obeziteye dikkat çekti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye'deki obezite oranlarına dikkat çekerek TBMM'deki 600 milletvekilinden 400'ünün obez veya aşırı kilolu olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe maratonu sürüyor. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi görüşüldü.


Görüşmede eski futbolcu olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, söz alarak TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıktı.


Sancaklı, Türkiye’deki obezite istatistiklerini değerlendirdi.



Obezite ve sağlıksız yaşama dikkat çekti


Sancaklı, Türkiye'nin hareketsiz bir toplum olduğunu belirtip çocuk yaştan itibaren spor ve sanatın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.


Sancaklı, küçük yaşta itibaren verilecek spor bilinci ile Türkiye'nin hem yurt içi hem yurt dışı büyük spor başarıları elde edeceğini bildirdi.


MHP'li Sancaklı daha sonra milletvekillerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.


Sancaklı, TBMM'deki vekillerin 400'ünün obez yani aşırı kilolu olduğunu ifade etti.



"Obez ve aşırı kilolular"


Sancaklı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Millet Meclisi olarak kanunlar çıkarıyoruz, güncel kanunlar çıkarıyoruz ama yapmamız gereken önemli bir şey de Türkiye'nin geleceğinin 100 yıllarını da garanti altına almaktır. Şimdi sağlıklı bir nesil nasıl yetiştireceğiz? Biz sağlıklı mıyız? Şu anda Türk toplumu ne durumda? Maalesef önümde bir araştırma var. 2024'te yapılan araştırmada Türkiye'nin en büyük problemi olan ancak işimize gelmediği için konuşmadığımız ve halının altına süpürdüğümüz bir konu obezite problemi. 2024'te yapılan araştırmada 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32,1'i obez, yüzde 34,6'sı fazla kilolu. Yani Türkiye'nin yüzde 66,7'si obez ve aşırı kilolu. Bizden örnek verirsek 600 tane milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu."


#Saffet Sancaklı
#MHP
#TBMM

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