|
Gündem

MHP'li Yalçın'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: MHP'den çaldıkların için de pişman mısın?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert sözlerle yanıt verdi. Bu açıklamanın 'siyasi iğrençlik abidesi' olduğunu belirten Yalçın, "MHP’yi ele geçirmeye çalışırken CHP’den aldığın 15 vekilden daha fazlasını, MHP’den çaldın. Şimdi o tarihlerde gerçekleştirdiğin bu operasyon için de pişman mısın?" ifadelerini kullandı.

09:52 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP’den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım" diyen Meral Akşener'e sert sözlerle yanıt verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP’den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım" diyen Meral Akşener'e sert sözlerle yanıt verdi.

İYİ Parti'nin üçüncü olağan kurultayında CHP'ye yüklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi ve bunun sonucunun kuyruk siyasetçiliği olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Akşener'in bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'Çırpındıkça daha fazla batıyor'

Akşener'den
'İP Müdiresi'
şeklinde bahseden Yalçın,
"Siyasi liderliği(!) ne kadar da kofmuş meğer! Çırpındıkça daha fazla batıyor, efelendikçe daha çok madara oluyor. Meclis kürsüsünde sergilediği komik kurşun şovu ve kurultay konuşmasında ki çılgınlığı Müdire Hanım'ın kartondan kabadayılığını örtmedi, aksine büsbütün çıplaklaştırdı. Lakin itiraf etmeliyiz, Güldür Güldür'e etkili bir gülmece ilhamı verdi."
ifadelerini kullandı.

'Sahte mağduriyetlere sığınma kirli çamaşırları temizleyemez'

"Akşener'in kurultay konuşmasındaki son tiradı; parlamentodaki uzantısıyla İP'in kaderdaşlık ve siyasi yoldaşlık ettiği bölücü terör örgütünün askerimize, polisimize, sivil vatandaşlarımıza, birlik ve bütünlüğümüze sıktığı kurşunları hiç gizleyemez."
diyen Yalçın,
"Suni gerginliklere ve sahte mağduriyetlere sığınmak, İP Müdiresi'nin politika sepetine doldurduğu kirli çamaşırları temizleyemez, bilakis daha çok karartır. Altılı masa tiyatrosundaki külhaniliği fos çıkan bir siyasi figür, hırsız kovalayan güvenlik görevlisinin serseri kurşununa karşılık yerlere kurşun saçmakla sönmüş talihini yeniden parlatamaz."
açıklamasında bulundu.

'MHP operasyonu için de pişman mısın?'

Yalçın, şunları söyledi:

"Şimdi kendine sormak lazım; MHP’yi ele geçirmeye çalışırken CHP’den aldığın 15 vekilde daha fazlasını, iki katı milletvekili olmuş şahsiyeti MHP’den çaldın. Şimdi o tarihlerde gerçekleştirdiğin bu operasyonu için de pişman mısın. İP Müdiresinin siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen ve adeta demokrasimizi soysuzlaştırmaya yeltenen milletvekili hırsızlığına “en büyük pişmanlığım” ifadesini kullanması kendisi adına ‘siyasi iğrençlik’ abidesidir."



#Semih Yalçın
#MHP
#İYİ Parti
#Meral Akşener
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arefe günü sevabı nedir? Arife orucu ne zaman tutulur, tek gün tutulur mu? Arefe orucu hadisleri var mı?