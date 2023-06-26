MHP'li Yalçın'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: MHP'den çaldıkların için de pişman mısın?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP’den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım" diyen Meral Akşener'e sert sözlerle yanıt verdi.
İYİ Parti'nin üçüncü olağan kurultayında CHP'ye yüklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi ve bunun sonucunun kuyruk siyasetçiliği olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Akşener'in bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
'Çırpındıkça daha fazla batıyor'
'Sahte mağduriyetlere sığınma kirli çamaşırları temizleyemez'
'MHP operasyonu için de pişman mısın?'
Yalçın, şunları söyledi: