MHP'li Yalçın'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: MHP'den çaldıkların için de pişman mısın?

"Siyasi liderliği(!) ne kadar da kofmuş meğer! Çırpındıkça daha fazla batıyor, efelendikçe daha çok madara oluyor. Meclis kürsüsünde sergilediği komik kurşun şovu ve kurultay konuşmasında ki çılgınlığı Müdire Hanım'ın kartondan kabadayılığını örtmedi, aksine büsbütün çıplaklaştırdı. Lakin itiraf etmeliyiz, Güldür Güldür'e etkili bir gülmece ilhamı verdi."