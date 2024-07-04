MHP'li Yalçın'dan Almanya'ya 'bozkurt' tepkisi: Nazilerinkinden de beter

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının, özellikle Türk düşmanlığının Avusturya'dan sonra öteki AB ülkelerine sıçramasının büyük tehlike olduğunu kaydetti.
Tartışmalara vesile kılınan bozkurtun, Türkler nezdinde cesaretin, bağımsızlık azminin ve özgürlüğün sembolü olduğunu, bu simgeyi Almanya'da yasalar çerçevesinde yıllardır faaliyet gösteren, ülkede toplumsal barış ve huzura katkıda bulunan Türk federasyonlarının da kullandığını ifade eden Yalçın, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Nazilerinkinden de beter bir tutum"
Türkiye'nin milli sembollerinin kullanılmasına yasak getirilmeye çalışılmasının ardında, esasen Türkiye ve Türk korkusunun yattığını savunan Yalçın, "Türkiye'nin mevcut konumuyla dünyada bir yıldız gibi parlaması, Batılı ülkeleri rahatsız etmektedir. Başta Almanya olmak üzeri AB ülkelerinde yükselen aşırı sağ ve ırkçılığın, futbol sahalarına yansıtılması ise ayrı bir endişe vesilesi olmuştur." görüşünü paylaştı.
Yalçın, "Alman hükümetini, spor kültürünü zehirleyen söylemlerden ve siyasi başarısızlıklarına kılıf uydurmak için Türkleri dışlamaktan vazgeçmeye çağırdıklarını" belirtti.