Mide ve bağırsaklarından 91 kapsül metamfetamin çıktı

17:5017/01/2026, Cumartesi
DHA
Mide ve bağırsaklarından 91 kapsül metamfetamin çıkan iki şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da otogarda gözaltına alınan ve götürüldükleri hastanede mide ve bağırsaklarında 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu iki şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye farklı bir yöntemle uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Diyarbakır otogarında takibe alınan İran uyruklu 2 şüpheli, 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilince, hastaneye sevk edildi.

Şüphelilerin çekilen tomografi görüntülerinde; mide ve bağırsak bölgelerinde yabancı cisimlere rastlandı. 3 gün süren kontrollerin ardından şüphelilerden, müdahaleyle 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




#Diyarbakır
#uyuşturucu
#operasyon
