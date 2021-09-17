Midesindeki kokain dolu kapsül patlayan Ekvadorlu kurye İstanbul Havalimanı'nda öldü

Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor (45), geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'ten ülkesi Ekvador'a aktarmalı gitmek üzere saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.00'daki bağlantı uçuşu için transit alandan dış hatlar giden yolcu katına geçen Loor, burada fenalaştı. İddiaya göre içerisine kokain yerleştirilmiş kapsülleri yutarak uyuşturucu madde sevkiyatı yapan Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ikisi patladı. Fenalaşan ve bilincini kaybeden Loor, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vuran Loor'a ilk müdahaleyi olay yerinde polisler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınan uyuşturucu kuryesinin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜNDEM Uyuşturucu kuryesi nine!

MİDESİNDEN 400 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un iki kez yere düştüğü ve kanlar içinde kaldığı o anlar terminaldeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Loor'un ilk yere düşmesinde ağzından kan geldiği ve bir müddet sonra ayağa kalkarak tekrar yürümeye devam ettiği görülüyor. Bir müddet terminalde yürüyen kuryenin ikinci kez düştüğü anlarda ise önce ayakta durmakta güçlük çektiği ve ardından da yere düştüğü görülüyor. Hemen sedyeye alınan ve ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen uyuşturucu kuryesi yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ölen uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un midesindeki kapsüllerden ise toplamda 400 gram kokain maddesi çıkarıldı.

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OYNAT 01:46 "Başlık parası" için uyuşturucu kuryeliği yapmış Adana'da bir kamyonetin kasasında yapılan aramalarda 116 kilogram esrar ele geçirildi, kuryelik yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.Kent girişinde önlem alan ekipler, Vedat A'nın kullandığı kamyoneti, D-400 karayolu Asri Mezarlık civarında durdurdu.Narkotik köpeğiyle araçta arama yapan ekipler, kasanın altına gizlenmiş halde 116 kilogram esrar buldu.Gözaltına alınan Vedat A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlının ifadesinde, dini nikahla iki kadınla evli olduğunu, üçüncü evliliğine hazırlandığını belirterek, "Benden 'başlık parası' olarak 300 gram altın istediler. Ben de uyuşturucuyu taşımak karşılığında kamyoneti alacaktım. Kamyoneti çalıştırıp başlığı biriktirecektim." dediği öğrenildi. BiP'te paylaş

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