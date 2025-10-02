Mikeno Gemisi yolcuları kim: İçlerinde bir de Türk vardı

Gazze karasularına girmeyi başaran Mikeno Gemisi'nin iki yolcusunu Yeni Şafak tespit etti. Teyit ettiğimiz bilgilere göre, gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin ve Malezyalı oyuncu Ardell Aryana var. Küçükaytekin, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. Aryana ise gemiye 7 Eylül’de Tunus’tan bindi. Canlı yayınlarla süreci Malezya basınına aktardı. Aryana dün akşam paylaştığı son videoda cep telefonunu saklamaya çalıştığını söylemiş, arkadaşları için dua istemişti. Yolculardan daha sonra haber alınamadı.