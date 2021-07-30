Gündem Milas, Bodrum ve Yahyalıdaki orman yangınları kontrol altına alındı
MUĞLA

Milas, Bodrum ve Yahyalı'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Milas ve Muğla Bodrum Güvercinlik ile Kayseri Yahyalı'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Milas ve Bodrumdaki orman yangınları kontrol altına alındı​ - Son dakika
Milas'taki yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, Kayseri Yahyalı'daki yangının da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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Bodrum Güvercinlik bölgesindeki oteller tahliye ediliyor
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Bodrum Güvercinlik bölgesindeki oteller tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan otellerde tahliyeler başladı. Yangının otel bölgesine yaklaşmasıyla korku dolu anlar yaşanırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışlıyor.


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