Milas, Bodrum ve Yahyalı'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



MUĞLA BODRUM GÜVERCİNLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021

KAYSERİ'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, Kayseri Yahyalı'daki yangının da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

KAYSERİ YAHYALI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmaları devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021

GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Edirne Keşan yangını kontrol altına alındı

GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var



