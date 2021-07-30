Milas, Bodrum ve Yahyalı'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
MUĞLA BODRUM GÜVERCİNLİK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
KAYSERİ'DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA
Bakan Pakdemirli, Kayseri Yahyalı'daki yangının da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
KAYSERİ YAHYALI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
KAYSERİ YAHYALI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.