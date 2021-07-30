Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Orman Bakanı Murat Kurum, Antalya Manavgat'ta ortak açıklama yaptı.

#CANLI Bakan Kurum, Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/mmew1EtlMO — Yeni Şafak (@yenisafak) July 30, 2021

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

38 helikopterle yangınla mücadelemiz sürüyor. Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var.

57 orman yangını kontrol altına alındı.

3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.

REKLAM

Orman alanları imara konu edilemez.

Kredi borçlarının ertelenmesini sağlayacağız.

Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var.

Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır.

Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim.

Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız.

"THK uçakları uçabilecek kapasitede değil"

Orman Teşkilatı bunları istemediği için 2 senedir çok daha verimli uçaklar kullanmaya başladık. THK uçakları uçabilecek kapasitede değil. Bizim THK ile bir problemimiz yok. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. Son teknoloji insansız sistemler kullanılırken hala 1960’lardan kalan uçakları ‘kullanalım’ açıklaması yapılıyor. Ne uçurduğumuz değil ne kadar su bıraktığımız önemli.

REKLAM

"Ödeme yardımı yarın başlıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle boşaltıldı. Hasar tespitinden sonra ihtiyaçlar karşılanacak. Vatandaşlara ilk ödeme yardımı yarın başlıyor.

Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak.

(Yangınları) Kim yaptı? Vatandaşların da bizim de şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Gözaltına alınan şüpheliler de var.

"Hasar tespit çalışmaları yürütülüyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.