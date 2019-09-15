Millet ayakta

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin direnişi Diyarbakır'daki HDP binası önünde sürerken, Doğu ve Güneydoğu halkı teröre karşı topyekûn ayağa kalktı. Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli, Şırnak, Bingöl, Elazığ, Ağrı, Siirt, Mardin ve Van'da sokaklara dökülen milyonlar, küresel işgalcilerin taşeronu olan eli kanlı PKK'ya lanet okudu. Son olarak Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki bombalı saldırıda 7 vatandaşı şehit eden terör örgütüne karşı millet tek yumruk oldu; "PKK asla Kürtleri temsil etmiyor" diye haykırdı

Hacire anaya selam olsun Elazığ

Elazığ'da İzzetpaşa Camii önünde toplanan onbinler, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü. Kulp'taki alçak saldırıyı kınalayan vatandaşlar PKK'ya lanet yağdırdı. Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, buradaki konuşmasında şöyle haykırdı: "Terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Diyarbakır'daki annelere selam olsun. Hacire annemizin başlattığı bu şanlı eylem, bu soylu duruş herkese örnek olmalı. Hacire annemizin ateşlediği bu direniş fitilinin önce bölgemizde sonra Orta Doğu'da sonra da tüm İslam coğrafyasında bir bomba gibi patlayarak İslam düşmanlarının güçlerini yerlebir etmesini Rabb'imizden diliyoruz."

Bölemezler

Şanlıurfa

'Teröre Lanet Platformu' tarafından Şanlıurfa'da yapılan yürüyüş geniş katılıma sahne oldu. Ellerinde bayraklarla Balıklıgöl’de toplanan binlerce kişi buradan Ulu Cami'ye yürüdü. Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Türk'ü, Arap'ı, Kürt'ü, Laz'ı, Zaza'sı, Çerkez'i ve Boşnak'ı ile aynı manevi hassasiyetlere sahip milletin, ay yıldızlı bayrak altında tek yumruk olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu nedeniyle tükenme noktasına gelen PKK, artık militan temin edemez hale gelmiş, kandırarak veya zorla dağa çıkardıkları çocukların, gençlerin annelerinin bedduaları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Beraberliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve istikbalimize kasteden, Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle kan döken PKK, YPG, DEAŞ terör örgütleri gibi milletimizin manevi hassasiyetlerini suistimal ederek efendilerine hizmet eden FETÖ ve benzeri yapılanmalara militanlık edenler de hak ettikleri sonla karşı karşıya kalacaklardır. Bizlere bu acıları yaşatan yılan başlarını da günü gelince ezeceğiz. O yılan başları ne kadar hile ve tuzak kursa da birlik ve beraberliğimizi bozamayacak, ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek, vatanımızı bölemeyeceklerdir."

İşte buradayız

Bingöl

209 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Bingöllüler, teröre karşı en net tepkiyi verdi.

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15 Temmuz Direniş Meydanı'na akın eden binlerce kişi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" diye bağırdı. Burada konuşan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, "Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. Siz birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz" dedi.

Tunceli sokakta

Tunceli

Tunceli'de de halk, PKK'ya karşı birlik oldu. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek terör örgütüne karşı sloganlar attı. Şehitler için yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası buradakilere hitap eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Allah birliğimiz, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Allah razı olsun sizlerden, Allah razı olsun Tunceli ailesinden" ifadelerini kullandı.

Şehitler ölmez

Van

Van'da Kurtuluş Parkı'nda toplanan onbinler, "Kahrolsun PKK", "Türk, Kürt kardeştir, ayırım yapan kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Hz. Ömer Camii önüne yürüdü. Terörü lanetleyen vatandaşlar adına konuşan Mehmet Ali Uca, eli kanlı örgütün kaçınılmaz sondan kurtulamayacağını, dış destekçileri ve uzantılarıyla birlikte ait olduğu çukura mutlaka gömüleceğini kaydetti.

Maşa olma!

Hakkari

Hakkari’de Gençlik Merkezi önünde, aralarında Vali İdris Akbıyık’ın da bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi’nden Valilik binası önüne kadar yürüdü. Tekbir getiren Hakkarililer terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Hakkari’de PKK’lı teröristlerce 2016 yılında katledilen 26. Dönem AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak’ın kardeşi Mehmet Budak, “Ağabeyim 3 yıldır aramızda yok ama aramızda olduğundan eminiz çünkü şehitler ölmez, onlar diridirler. Teröre lanet yürüyüşünün tüm halkımızın uyanması için vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu. Hakkarili anneler adına konuşan Sevim Bozan da şunları söyledi: “40 yıldır bu bölgede yaşayan bizler, terörden en çok etkilenen bölgelerin başında geliyoruz. Burada, hepinizin önünde kandırılarak dağa bir şekilde gitmiş gençlerimize sesleniyorum: Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun, kimsenin maşası olmayın.” REKLAM





Halkların kardeşliği yok, tek millet var

Muş



Muş'ta da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla terör örgütü PKK'nın hain saldırıları lanetlendi. Burada konuşan Vali İlker Gündüzöz, "Diyarbakır'da gözü yaşlı annelerimiz günlerdir nöbet tutuyor. Ey hainler, kandırdıklarınızı vereceksiniz. Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz ama millet uyandı, yok öyle yağma. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet var, hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz, tek bayrak, tek millet" dedi.

Siyonizmin uşağı PKK

Ağrı



Ağrı'daki Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na hareket etti. Tekbirler eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda" sloganları atan grup adına açıklama yapan Kerem Engin, "Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Biz Selahaddin'i Eyyübi'nin çocuklarıyız, hiçbir zaman inancımızdan taviz vermemiş ve haksız yere bir cana kıymayı asla uygun görmemişiz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

GÜNDEM Saldırıyı HDP yaptı

OYNAT 01:55 7 ilde 'teröre lanet kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlendi Muş, Siirt, Ağrı, Van, Şırnak, Hakkari ve Tunceli'de sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen “Teröre Lanet Kardeşliğe Davet” yürüyüşüne yüz binlerce kişi katıldı. Yürüyüşlerin sonunda yapılan açıklamalarda HDP ve PKK'nın yaptıklarının kardeşliğe zarar verdiğine değinilerek Mardin'de 7 Eylül'de sivil araca bombalı saldırı gerçekleştirilmesi sonucu şehit olan 7 askerimiz anıldı. BiP'te paylaş

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