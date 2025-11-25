Milletvekili Erbaş'tan itfaiyesi olmayan belediyelere tanker desteği çağrısı

MHP Kütahya Milletvekilli Ahmet Erbaş
MHP Kütahya Milletvekilli Ahmet Erbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı bütçe görüşmelerinde itfaiyesi olmayan beldelerdeki köylüler için tanker yardımı çağrısında bulundu. Erbaş, "Biz orman köylülerinin de köylerinde kalmasını ve ormanlarımıza sahip çıkmasını istiyorsak bu konuda da teşvike ihtiyaç var. Bu köylülerimize mutlaka tanker yardımı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı bütçe görüşmelerinden partisi adına söz alan MHP Kütahya Milletvekilli Ahmet Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş,
ifadelerini kullandı.
"35 köyün içme suyu sıkıntısı var"
Kütahya’da Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğünün bütün önem sahibi olduğunu kaydeden Erbaş,
“DSİ için Simav Barajı, Örenli Barajı ve Dağardı Göleti, bunlar Simav için olmazsa olmazlarımız. Özellikle bu 2 baraj ve gölet diye kastettiğim Dağardı Göleti’nde bugün 35'e yakın köyümüzde maalesef çok ciddi bir şekilde içme suyu sıkıntısı var. Diğerleri sulama için kullanılıyor. Bu konuda, 2026 yılında Kütahya’yla ilgili, özellikle DSİ’yle ilgili planlarınızı, projelerinizi, haritalarınızı bize açıklarsanız seviniriz. Tabii ki biz damlama usulüyle sulamayı teşvik ediyoruz ve damlama usulüne bir an önce geçelim diyoruz”
açıklamasında bulundu.
"Tarımda yerliliği teşvik etmeliyiz"
Elindeki sulama aparatını gösteren Erbaş,
“Damlama usulünde kullanılan borulardaki bir aparattır bu. Türkiye'de bunun üretiminin yüzde 60'ı İsrail ve Yunan firmalarının elinde. Eğer biz damlama usulüne geçeceksek şu aparatı da artık yapmak için teşvik etmeliyiz yerli üreticiyi. Şu anda Türkiye'de bu aparatın pazarı İsrail ve Yunanlıların elinde”
dedi.
"İtfaiyesi olmayan beldelere destek çıkın"
Orman köylülerinim isteklerini açıklayan Erbaş,
“Bir, köylerini bırakmak istemiyorlar. Malum, tarım yapan insan sayısı artık azaldı ve yaşlandı. Orman köylülerinin beklediği kesim ücretlerinin artırılmasıdır. Biz birçok şeyi teşvik ediyoruz, birçok şeyi teşvik ediyoruz, biz orman köylülerinin de köylerinde kalmasını ve ormanlarımıza sahip çıkmasını istiyorsak bu konuda da teşvike ihtiyaç var. Bu köylülerimize mutlaka tanker yardımı yapmalıyız. Bazı beldelerimiz var ormanın içinde, ister Belediyeler Birliğine gidelim ister Çevre Bakanlığa gidelim, tabii, ilk önce nüfusa bakıyorlar, o nüfusa göre de itfaiye vermiyorlar. Mesela, Balıköy diye bir beldemiz var, ormanın içinde,Tavşanlı’ya kırk beş dakika, oraya ne Çevre Bakanlığından ne de Belediyeler Birliğinden bir itfaiye alamıyoruz ve bu tip beldelere. Bu beldelere sizin yardım yapmanız lazım”
ifadelerini kullandı.
Yerleşmeye deprem hatırlatması
Kütahya’nın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Erbaş,
“Memleketimizde geçen yıl yaşanan 25 bin depremden en çok etkilenen vilayetlerden biriyiz. Üç tane ilçemiz var, Altıntaş, Gediz ve Simav. Bunları büyütemiyoruz büyük ova projesinden dolayı. Bunları büyütemeyince müteahhitler veya ev sahipleri kat alarak yukarıya çıkmak istiyor, belediye bunu vermiyor. Ben tarım arazilerinin hepsini şehirleşmeyi açın demiyorum ama bu 3 ilçemizde, bu büyük ova projesinde biraz esneklik sağlayamazsak çok katlara dönecekler. Allah göstermesin, ilk depremde de bu acıları yaşayacağız. Bu konuda gerekli yetkililerinizi gönderip bir kere daha çıplak göze bunları inceleyip bir bakarlarsa çünkü şehir tıkandı kaldı. Bu konuda bir hassasiyetinizi rica ediyoruz”
dedi.
