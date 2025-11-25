Milletvekili Erbaş'tan itfaiyesi olmayan belediyelere tanker desteği çağrısı

“Bir, köylerini bırakmak istemiyorlar. Malum, tarım yapan insan sayısı artık azaldı ve yaşlandı. Orman köylülerinin beklediği kesim ücretlerinin artırılmasıdır. Biz birçok şeyi teşvik ediyoruz, birçok şeyi teşvik ediyoruz, biz orman köylülerinin de köylerinde kalmasını ve ormanlarımıza sahip çıkmasını istiyorsak bu konuda da teşvike ihtiyaç var. Bu köylülerimize mutlaka tanker yardımı yapmalıyız. Bazı beldelerimiz var ormanın içinde, ister Belediyeler Birliğine gidelim ister Çevre Bakanlığa gidelim, tabii, ilk önce nüfusa bakıyorlar, o nüfusa göre de itfaiye vermiyorlar. Mesela, Balıköy diye bir beldemiz var, ormanın içinde,Tavşanlı’ya kırk beş dakika, oraya ne Çevre Bakanlığından ne de Belediyeler Birliğinden bir itfaiye alamıyoruz ve bu tip beldelere. Bu beldelere sizin yardım yapmanız lazım”