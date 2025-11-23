Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yeğenini av tüfeğiyle yaraladı

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yeğenini av tüfeğiyle yaraladı

11:2523/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Akif G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Akif G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kütahya'da İsmail D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Akif G.’yi av tüfeğiyle yaraladı.

Kütahya’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti.

Feci olay, Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi Caddesi'nde meydana geldi. İsmail D., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Akif G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail D., av tüfeğiyle Akif G.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Akif G., kendi aracıyla Kütahya Şehir Hastanesi’ne gitti. Şüpheli İsmail D. ise olay yerinden kaçtı. Akif G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.





#Kütahya
#arazi anlaşmazlığı
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut nereye yapılacak? TOKİ evleri hangi ilçelerde olacak? İl il ilçe ilçe açıklandı