Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Kardeşlerin tartışması ölümle bitti

Kardeşlerin tartışması ölümle bitti

22:3720/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ağabeyini öldüren kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağabeyini öldüren kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede esnasında silahla yaralanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te tartıştığı kardeşi Ahmet Servi’nin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Mehmet Servi (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Servi ile ağabeyi Mehmet Servi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Ahmet Servi’nin tabanca ile ateş ettiği ağabeyi Mehmet Servi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Servi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp morguna kaldırılan ağabeyin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan kardeşi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Gaziantep
#Tartışma
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kânûn-ı Esâsî hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Milyoner sorusu