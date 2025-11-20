Kardeşlerin tartışması ölümle bitti

Olay, dün öğle saatlerinde 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Servi ile ağabeyi Mehmet Servi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Ahmet Servi’nin tabanca ile ateş ettiği ağabeyi Mehmet Servi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Servi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp morguna kaldırılan ağabeyin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan kardeşi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.