Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Görenler şaşkına döndü! Kütahya'da bulundu tam 28 santimetre

Görenler şaşkına döndü! Kütahya'da bulundu tam 28 santimetre

14:3021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Normal melki mantarlarının ortalama boyutlarının çok üzerinde olan bu devasa mantar, Ergun’un tartımından sonra bölge halkı arasında hızla konuşulmaya başlandı.
Normal melki mantarlarının ortalama boyutlarının çok üzerinde olan bu devasa mantar, Ergun’un tartımından sonra bölge halkı arasında hızla konuşulmaya başlandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir vatandaşın Sülye dağlarında bulduğu dev melki mantarı, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü. Ergun’un bulduğu mantar, hem ağırlığı hem de çapıyla bölge rekorunu zorlar nitelikte.

Olay, Emet’in yüksek kesimlerindeki Sülye dağlarında mantar toplamaya çıkan Hakkı Ergun’un önüne çıktı. Bulduğu mantarın boyutlarını ölçtüğünü belirten Ergun, "Sülye dağlarında dolaşırken önüme çıktı. Ölçtüm, tarttım; 28 cm çapında ve tam 540 gram geldi. Bugüne kadar böyle bir melki mantarı görmemiştim, gerçekten çok hayret verici" dedi.

Normal melki mantarlarının ortalama boyutlarının çok üzerinde olan bu devasa mantar, Ergun’un tartımından sonra bölge halkı arasında hızla konuşulmaya başlandı.

Hakkı Ergun, bulduğu bu nadir doğa harikasını ticari bir amaçla kullanmak yerine, mantarı çok isteyen yakın bir arkadaşına hediye ederek cömert bir davranış sergiledi.


#Kütahya
#Emet
#Mantar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başvurular devam ediyor! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TOKİ E-Devlet 1+1 2+1 daire başvuru ekranı