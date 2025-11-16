Yeni Şafak
Köyde mantar toplayan vatandaşların bulduğu top mermisi imha edildi

18:3816/11/2025, Pazar
DHA
Mantar toplayan vatandaşlar tarafından bulunan patlamamış top mermisi.
Edirne'nin Büyükdöllük köyü merasında mantar toplayan vatandaşlar tarafından bulunan geçmiş döneme ait patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha timi, çevre güvenliğini sağlayarak mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Edirne'nin Büyükdöllük köyü merasında mantar toplayan vatandaşlar tarafından bulunun geçmiş döneme ait top mermisi, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.

Merkeze bağlı Büyükdöllük köyü merasında mantar toplamaya çıkan Serdar Çayan, patlamamış bir top mühimmatı bulunca durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine meraya aralarında patlayıcı imha timinin de bulunduğu jandarma ekipleri sevk edildi. Mühimmat üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, geçmiş döneme ait top mermisi olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri merada bulunanları uzaklaştırıp, çevre güvenliğini sağladıktan sonra top mermisini patlatarak imha etti.

Top mermisini bulan Serdar Çayan, "Büyükdöllük merasına mantar toplamak için gelmiştik hafta sonu. Gezerken paslı, tozlu bir top mermisine denk geldik. Patlamamış bir mermiydi. 112’yi aradık, bizi jandarmaya yönlendirdiler. Jandarma da bomba imha ekibiyle birlikte gelip imha ettiler" dedi.


#Edirne
#köy
#top mermisi
#imha
