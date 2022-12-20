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ANKARA

Milletvekili olduğu yeni aklına geldi

PKK'lı teröristle örgüt kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hesap veriyor. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Güzel, “Yasama faaliyetlerine katılamıyorum” diyerek tutuksuz yargılanmasını istedi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Milletvekili olduğu yeni aklına geldi
Semra Güzel yurt dışına kaçmaya çalışırken, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne yolu üzerinde yakalanmıştı.

PKK üyeliği iddiasıyla yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, ilk kez hakim karşısına çıktı. PKK’lı terörist Volkan Bora’yla terör örgütü kamplarında samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Güzel’in yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davaya, tutuklu sanık Güzel video konferans aracılığıyla katıldı. HDP'li Güzel, aylık gelirinin 30-40 bin lira arasında olduğunu söyledi. Sanık savunmasına geçildiği sırada söz alan avukatları, yargılama usulüne ilişkin itirazlarını dile getirdi. Avukatlar, Anayasa'nın ilgili hükümleri ve AİHM kararları gereğince milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağını belirterek Güzel’in tahliyesini ve yargılama dosyasında durdurma kararı verilmesini talep etti.

BİR YERE KAÇMAMIŞ

Tutuksuz yargılanması gerektiğini savunan Güzel de “Vekil olmasam belki de bu dosya bu aşamaya gelmeyecekti. Hakkımda çok ciddi bir linç kampanyası yürütüldü. Fotoğraflar yayınlandıktan sonra yurt dışı yasağım yoktu, pasaportumla yurt dışına gidebilirdim. O linç kampanyasına maruz kaldığım süreçte evde yoktum. Bir yere kaçmadım, kamufle de olmadım. Tutuklu olduğum için yasama faaliyetlerine katılamıyorum. Danışmanlarımın bana gönderdiği yasama faaliyetlerine ilişkin belgeler de cezaevi yönetimince bana ulaştırılmıyor. Bu sebeple görevde olan bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerim engelleniyor” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının "durdurma" talebinin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar verdi. Güzel’in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı 20 Şubat’a erteledi.

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