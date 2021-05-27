Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile öğretmenlerin aşı imkanından faydalanması ile ilgili olarak, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevularının açıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, toplam 813 bin 400 öğretmenin aşı olma imkanının sağlandığını ifade etti.

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 125 bin öğretmenimiz aşılanacak