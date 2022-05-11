Milli pasaportlar ağustosta geliyor: Turkey yerine Türkiye yazacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli e-pasaport, yeni e-mavi kart ve yeni e-sürücü belgeslerini tanıttı. Seri üretim için son aşamada olunduğunu belirten Soylu, “Ağustos ayı içinde kendi e-pasaportumuzu, dünyanın en güvenlikli pasaportunu üretiyoruz” dedi.

ÖZGÜN BİR TASARIMI VAR

Yeni yerli e-pasaportun, güvenlik özellikleri ve teknolojisiyle birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini belirten Soylu, “Ayrıca yerli e-pasaportta Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ‘Turkey’ yerine ilk kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanılacak. Tasarımı özgün. Pasaportun her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak. Ayrıca yeni e-pasaportlarda, 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi 10 yıla çıkıyor” diye konuştu.

EHLİYETTE EN ÜST GÜVENLİK

Yeni E-Sürücü Belgelerini de yeniden tasarlandığını söyleyen Soylu, şu bilgileri verdi: “Yeni e-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirildi, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Yeni e-sürücü belgesinde de ‘Turkey’ yerine ilk kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanılacak. Bunun bir özelliği daha, eskiden tek resim vardı, şimdi güvenlik açısından çift pencere kullanılacak. Bizim ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır. Onun için ehliyetimize de kimlik yükleyebilme kabiliyetine sahip olacağız.”

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