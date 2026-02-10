Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Güler 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu

Bakan Yaşar Güler, Kilis'te inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Yaşar Güler, Kilis'te inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi program kapsamında Kilis'e gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak Kilis'te konuşlu 11'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.



