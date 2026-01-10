Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Güler Suriyeli mevkidaşı Kasra ile telefonda görüştü

22:2310/01/2026, Cumartesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Türkiye
#Suriye
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
#Suriye Savunma Bakanı
#Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra
