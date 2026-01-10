Milli Savunma Bakanı Güler Suriyeli mevkidaşı Kasra ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.
Ayrıntılar Geliyor...
