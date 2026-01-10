Yeni Şafak
SDG’den Halep valilik binasına saldırı: İHA'larla hedef aldılar

SDG'den Halep valilik binasına saldırı: İHA'larla hedef aldılar

17:2410/01/2026, Cumartesi
DHA
Halep valilik binasına saldırı
Halep valilik binasına saldırı

Suriye’nin Halep kentindeki valilik binasına, SDG tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ve Halep Valisi Azzam el-Garib’in katılımıyla valilik binasında basın toplantısı düzenlendiği sırada, terör örgütü SDG valilik binasını İHA ile hedef aldı.


SDG’den Halep valilik binasına saldırı: İHA'larla hedef aldılar
Görüntülerde, bir İHA'nın valilik binasına isabet ettiği ve patlama yaşandığı görülürken, saldırıda can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.




