Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Heyecanla beklenen YKS tercih sonuçları az önce açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/nuz8Hfwb5p — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 31, 2021

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti.

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Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM AİS sonuç sorgulama sayfası

ÖSYM GİRİŞ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIR MI?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntülemek mümkün.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Ön kayıt olarak gerçekleştirilen elektronik kayıtlar 4-8 Eylül arası yapılacak. Yüz yüze üniversite kayıtları ise 6 Eylül'den itibaren alınacak.

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KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvurusu için tarihler henüz belli değil. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 31 Ağustos 2021 tarihinden sonra KYK yurt ve burs başvuruları da başlayacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını duyurmuştu. Bu açıklamaya göre üniversiteler 13 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim sistemiyle faaliyete geçecek.

GÜNDEM ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan gençleri ve ailelerini tebrik eden Özvar, "Aramıza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

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Özvar, "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

1- 2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... — Erol Özvar (@erolozvar) August 31, 2021

3- Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim. REKLAM August 31, 2021

ÖZGÜN ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuç ekranı!

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