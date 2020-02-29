Minibüsçüler şehitleri araçlarına siyah kurdele bağlayarak andı

Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, İdlib’de şehit olan Mehmetçik anısına anlamlı bir adım attı. Minibüs şoförleri, araçlarının aynalarına siyah kurdele bağlayarak şehit olan askerleri andı. Minibüs şoförleri, şehit ailelerine destek olmak ve acılarını paylaştıklarını belirtmek için araçlarına siyah kurdele bağladıklarını belirtti. Yoldan geçen bazı taksiciler ve okul servisi sürücüleri de şehitleri anmak için kendi araçlarına siyah kurdele bağlattı.

FOTOĞRAF 12 Yoldan geçen taksiciler ve servis minibüsü şoförleri de araçlarına siyah kurdele bağlayarak minibüsçülerin yasına ortak oldu. Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, İdlib'de şehit olan Mehmetçik anısına anlamlı bir adım attı. Minibüs şoförleri, araçlarının aynalarına siyah kurdele bağlayarak şehit olan askerleri andı. Minibüs şoförleri, şehit ailelerine destek olmak ve acılarını paylaştıklarını belirtmek için araçlarına siyah kurdele bağladıklarını belirtti. Yoldan geçen bazı taksiciler ve okul servisi sürücüleri de şehitleri anmak için kendi araçlarına siyah kurdele bağlattı. Şehitleri anmak için minibüslere siyah kurdele bağlanması hakkında konuşan İbrahim Bilgiç, “Ülkemizde yaşanmış olan acı olaylardan dolayı, arabalarımıza şehitlerimiz uğruna 'yastayız' diyerek siyah kurdele bağlayarak gündemi değerlendiriyoruz. Vatanın, milletin, askerimizin polisimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin dedi. Aracına siyah kurdele bağlayan bir minibüs şoförü, “Bütün şehit ailelerimize sabır dileriz. Şehitlerimizin ailelerine her zaman destek ve yardımcı olacağımızı bildirmek isteriz diye konuştu. Aracına siyah kurdele bağlayan servis minibüsü şoförü, “Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım Minibüsçüler araçlarına siyah kurdele bağlayarak şehitleri andı Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüsçüler, İdlib'de şehit olan 33 Mehmetçiği minibüslerine siyah kurdele bağlayarak andı.

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Şehitleri anmak için minibüslere siyah kurdele bağlanması hakkında konuşan İbrahim Bilgiç, “Ülkemizde yaşanmış olan acı olaylardan dolayı, arabalarımıza şehitlerimiz uğruna ‘yastayız’ diyerek siyah kurdele bağlayarak gündemi değerlendiriyoruz. Vatanın, milletin, askerimizin polisimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

Aracına siyah kurdele bağlayan bir minibüs şoförü, “Bütün şehit ailelerimize sabır dileriz. Şehitlerimizin ailelerine her zaman destek ve yardımcı olacağımızı bildirmek isteriz” diye konuştu.

Aracına siyah kurdele bağlayan servis minibüsü şoförü, “Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım” dedi.

FOTOĞRAF 38 İstanbul'da İdlib şehitleri için 300 araçlık konvoy oluşturuldu. Grup Türk bayraklarıyla şehir turu atarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu. Türk bayraklarıyla şehir turu atan grup Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığı önüne giderek, büyük bir Türk Bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup Şehitler ölmez varan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup Şehitler ölmez varan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup Şehitler ölmez varan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı. Bursa’da İdlib’te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 33 asker için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturuldu. 50’den fazla aracın katıldığı konvoy, Ankara çevre yolundan başladı. Şehir merkezinde turlayan konvoya çevredeki vatandaşlar da alkış tutarak destek verdi. Konvoy, Heykel Meydanı’nda son buldu. Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Suriye’nin İdlip şehrinde şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenledi. Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik yapılan saldırıya tepkiler giderek artıyor. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesinde okuyan ve Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, şehitleri anmak ve tepkilerini göstermek için yürüyüş düzenledi. İdlib’te şehit düşen 33 Mehmetçiğimiz için düzenlenen yürüyüşün sonunda kız öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu ve ardından dua etti. Öğrenciler, yürüyüş boyunca ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’, ‘Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber’ sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından konuşan öğrenciler, “Bizler, her ne olursa olsun her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bizlere ümit bağlamış bu ülkenin gençliği olarak yapılan saldırıyı kınıyor ve şehadet şerbeti içmiş olan şanlı Mehmetçiğimizin ailelerine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Kimse unutmamalıdır ki biz gençler hemen şimdi şehitlerimizin intikamı uğruna bütün kanımızı buraya boşaltmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde binlerce kişi, İdlib'de şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. İlçede toplanan binlerce vatandaş, İblib'deki hain saldırıda şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’nda biten yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için dua edildikten sonra vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla alandan ayrıldı. Şehitler için dua edildikten sonra vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla alandan ayrıldı. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. Karabük'te bir grup öğrenci, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaparak kınadı. Mardin'de esnaf ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki göstererek ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astı. Kastamonu'da lise öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen lise öğrencileri, Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ulu Cami önünde Türk Kızılay görevlilerince açılan stantlarda vatandaşlar, muhtemel ihtiyaç için kan bağışında bulundu. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kastamonu'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kastamonu'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi. Siirt'te öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askeri anmak için şehitliği ziyaret etti. Adana'da, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısını protesto etti. Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak saldırıya tepki gösterdi. İdlib’de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçik için Bilecik'te yürüyüş düzenlendi. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla yurdun dört bir yanındaki gar ve istasyonlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Oltu ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin öncülüğünde Hükümet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler ölmez vatan bölünmez, Askere uzanan eller kırılsın, Ne mutlu Türk'üm diyene sloganları attı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için çok sayıda camide gıyabi cenaze namazı kılındı. Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit edilen 33 Mehmetçik için dua etti. Şanlıurfa'da merkez Karaköprü Belediyesince esnaf ve ilçe halkına Türk bayrağı dağıtıldı. Adıyaman'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti. Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıyı kınadı. Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 34 asker için çok sayıda ilde birlik ve beraberlik konvoyları oluşturuldu. BiP'te paylaş

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