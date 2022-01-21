Minsk toplantılarının bir sonraki durağı İstanbul olacak

Kılıçdaroğlu'ndan 'antidepresan' algısı: Ağzından konuştuğu eczacı iddiaları yalanladı

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce ziyaretinde uğradıkları Şeyma isimli bir eczacının partililere, 'Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Kent kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor.' dediğini öne sürdü. İddialar sonrası basına açıklama yapan eczacı, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanlayarak, 'Böyle bir söz benim ağzımdan çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil.' dedi.