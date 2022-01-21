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ANKARA

Minsk toplantılarının bir sonraki durağı İstanbul olacak

Rusya ve Ukrayna arasında savaşa yol açabilecek krize çözüm arayışları sürerken Minsk toplantılarının bir sonraki adresi İstanbul olacak. Diplomatik kaynaklar, “Toplantıya önceki katılımcılar kimlerse onlar katılacak, Rusya, Ukrayna, Donbas… Tarih belli değil ama sık sık toplanacaklar” bilgisini verdi. Türkiye’nin politikası ise tansiyonu düşürmek ve diyaloğu artırmak.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Minsk toplantılarının bir sonraki durağı İstanbul olacak
Ukrayna askerleri teyakkuzda.

Rusya ve Ukrayna krizine çözüm arayışları sürerken, diplomatik kaynaklar Minsk toplantılarının bir sonraki toplantılarının İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

Kaynaklar, “Toplantıya önceki katılımcılar kimlerse onlar katılacak, Rusya, Ukrayna, Donbas… Tarih belli değil ama sık sık toplanacaklar” dedi.

SON MINSK TOPLANTISI 2019'DA YAPILMIŞTI

Türkiye’nin krize ilişkin pozisyonu konusunda ise diplomatik kaynaklar, “Bu konuda tutumumuz belli. Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu artırmak. Pozisyonumuz net” değerlendirmesini yaptı.

Toplantıların Minsk’te yapılması nedeniyle adı Minsk toplantıları olarak anılan Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu’nun son toplantısı Eylül 2019’da yapılmış, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çevrim içi düzenlenen toplantılar, Belarus’un Rusya’ya yakın politikası nedeniyle Ukrayna’nın ülkeye temsilcilerini göndermeme kararı nedeniyle devam ettirilememişti.

Türkiye bunun üzerine toplantıların Minsk yerine İstanbul’da yapılabileceği çağrısı yapmıştı.

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