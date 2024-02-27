Emine Seyid Ahmed, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. Ahmed Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Terörist Ahmed’in emrini verdiği bu saldırı nedeni ile birçok asker şehit oldu. Ayrıca, Ahmed’in talimatını verdiği eylemler sonucunda Kilis’e düşen füzeler sivil vatandaşları da hedef aldı.