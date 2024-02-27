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MİT Kamışlı'da avladı: Terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:49 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 10:11 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed, etkisiz hale getirildi.
Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed, etkisiz hale getirildi.

Türk güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ederken, son haber Suriye'nin Kamışlı bölgesinden geldi. MİT, YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.


MİT'in hedef listesinde yer alıyordu

Emine Seyid Ahmed, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısıydı. Eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmed, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.


Azadi Derik kod Emine Seyid Ahmed’e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK’lı Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.


Faaliyetleri yarıda kaldı

Emine Seyid Ahmed, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. Ahmed Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Terörist Ahmed’in emrini verdiği bu saldırı nedeni ile birçok asker şehit oldu. Ayrıca, Ahmed’in talimatını verdiği eylemler sonucunda Kilis’e düşen füzeler sivil vatandaşları da hedef aldı.


Azadi Derik kod adlı Emine Seyid Ahmed

Emine Seyid Ahmed, örgüte 2011 yıllında katıldı. Irak alanındaki kamplarda silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Örgütsel eğitimler akabinde Irak’ta faaliyet yürütmeye başladı. Ahmed, daha sonra Suriye’ye geçiş yaptı. Suriye’de bulunduğu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı. Örgütün roket ve füze eylemleri sözde sorumlusu idi.


Münbiç, Rakka, Tel Abyad ve Ayn El Arab şehirlerinin bulunduğu bölgenin Sağlık Komitesi sözde sorumluları arasında yer aldı. Örgütün kadın yapılanması YPJ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ahmed, Türk güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralandı. Ahmed, tedavisi sürerken çocuk ve genç yaştaki Suriyelilerin örgüte kazandırılmasında sözde sorumlu seviyede rol aldı.



#MİT
#terör operasyonu
#Suriye
#Kamışlı
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