Gündem MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi
ANKARA

MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi AA
MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi
Terörist Sabah Oğur

MİT, orman yangını eylemlerinden sorumlu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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