MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, orman yangını eylemlerinden sorumlu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
MİT, orman yangını eylemlerinden sorumlu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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