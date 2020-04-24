MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili 8 şüpheli hakkında dava

MİT mensubu şehidini deşifre eden Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 1'i firari 8 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada şüphelilere, 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama', 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçlarından 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dündar'la dirsek teması

Soruşturma kapsamında firari olan ismin Birgün Gazetesi’nde yazarlık yapan ve Artı TV'de program yapan Erk Acarer olduğu öğrenildi. Acarer'in yurt dışında kaldığı süre zarfında bir diğer MİT TIR’ları ihanetine imza atan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la sık sık bir araya geldikleri edinilen bilgiler arasında yer aldı. Acarer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla MİT şehidine ilişkin bilgileri paylaştığı hazırlanan iddianamede yer aldı.

İşte şüpheliler