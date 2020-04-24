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İSTANBUL

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili 8 şüpheli hakkında dava

MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri gerekçesiyle tutuklanan aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun da bulunduğu 8 şüpheliye dava açıldı. Şüphelilerin, 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' , 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçlarından 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

M. Sait Özkan AA
Arşiv
Arşiv

MİT mensubu şehidini deşifre eden Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 1'i firari 8 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Geçtiğimiz gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada şüphelilere, 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama', 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçlarından 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dündar'la dirsek teması

Soruşturma kapsamında firari olan ismin Birgün Gazetesi’nde yazarlık yapan ve Artı TV'de program yapan Erk Acarer olduğu öğrenildi. Acarer'in yurt dışında kaldığı süre zarfında bir diğer MİT TIR’ları ihanetine imza atan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la sık sık bir araya geldikleri edinilen bilgiler arasında yer aldı. Acarer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla MİT şehidine ilişkin bilgileri paylaştığı hazırlanan iddianamede yer aldı.

İşte şüpheliler

  • İddianamede, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haberin sahibi Hülya Kılınç, Yeniyaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeniyaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. olmak üzere 8 şüpheli yer alıyor.
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