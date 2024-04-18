Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda" ifadelerini kullandı. Güler, "'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" dedi.