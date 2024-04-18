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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan sözde sorumlu yakalandı

MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.

Pınar Görgü
09:31 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:51 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.
DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.

DHKP-C terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul polisinden kaçamadı.


DHKP-C operasyonu

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP-C terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe'nin yakalanmasına yönelik ortak operasyon düzenledi.


Silahlı eylemlere katıldı

Terörist, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.






#MİT
#DHKP/C
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