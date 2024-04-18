DHKP-C terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul polisinden kaçamadı.
DHKP-C operasyonu
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP-C terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe'nin yakalanmasına yönelik ortak operasyon düzenledi.
Silahlı eylemlere katıldı
Terörist, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.