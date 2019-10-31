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POLİTİKA

MİT’in yerine adliye binası

Ankara’nın yeni adalet sarayı yeni yerine taşınan MİT Başkanlığı’nın Yenimahalle’deki eski yerleşkesinin bulunduğu yere inşa edilecek. 250 bin dönümlük araziye yapılacak binanın 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Adalet Bakanı Abdullah Gül ile Şehircilik Bakanı Kurum, Yeni Adalet Sarayı’nın yapım protokolünü imzaladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ankara Adalet Sarayı
Ankara Adalet Sarayı

Adalet Bakanı Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, iş birliğiyle inşa edecekleri Ankara Yeni Adalet Sarayı’nın yapım projesi protokol imza törenine katıldı. Etimesgut Bağlıca’daki yeni karargahına taşınan MİT Başkanlığı’nın eski yerleşkesi Adalet Bakanlığı’na tahsis edilmişti. Yenimahalle’deki yerleşkeye yeni adliye binasının yapımına ilişkin protokol, bakanlar Gül ve Kurum tarafından imzalandı.

Adalet Bakanı Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum protokolü imzaladı.

TERÖRLE MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ GÜVENCESİ

Ankara Adliyesi’nde düzenlenen törende konuşan Adalet Bakanı Gül, Türkiye’nin FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ ile eş zamanlı mücadele verdiğini belirterek, “ Yargı teşkilatımız terör örgütleriyle mücadelenin en önemli güvencesidir. Demokratik düzenin, hak ve özgürlüklerin başlıca düşmanı olan terörle mücadelemiz özünde bir hak ve özgürlük mücadelesidir. Bu nedenle terörle mücadelemiz en başta bu değerleri koruma mücadelesidir” dedi.

YENİ İNSAN HAKLARI EYLEM PLANINI

“Yargı mensuplarımızın, terörün her çeşidine karşı mücadelesini yargıya güven duygusunu geliştirerek ve toplumun adalete olan inancını yükselterek sürdüreceğine inancım tamdır” diyen Bakan Gül, yargının ideolojisinin olmayacağını, yargının tek ideolojisinin adalet olduğunu vurguladı. Bakan Gül, en geniş katılımla hazırladıkları ‘İnsan Hakları Eylem Planı”nı da önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi. Gül, “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı, 2023’e kadar bu alanda atacağımız adımların yol haritası olacaktır” dedi.Gül, “Adaletin kapısı adliye kapısıdır” diyerek yapılacak adliye sarayıyla ilgili de bilgi verdi. Binanın 250 dönümlük bir arazi üzerine inşa edileceğini aktaran Gül, “Yeni adliye binamız yanında metro istasyonları olan, ulaşımı da uygun olan bir alana inşa edilmiş olacak. Bugün önünde bulunduğumuz adliye 90 bin metrekare kapalı alana sahip ve Ankara Adliyesi 6 ayrı yerde hizmet vermektedir. Yeni projemizde adliye binamız 500 bin metrekare kapalı alana sahip olacak” dedi.

  • Bürodan duruşmaya
  • Vatandaşların Türkiye’nin her yerinden tüm adli hizmetlere hızlıca ulaşabilmesine imkan tanıyan “e-Adalet Vatandaş” uygulamasını 9 Ekim’de hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Gül, avukatlara büyük kolaylık sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Düzenlemeyle avukatların bürolarından duruşmalara katılabileceğini belirten Gül, “Mahkeme salonuyla entegre edilecek bir sistemle tanımlı avukat duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edebileceğimiz bir sisteme geçeceğiz “ diye konuştu.
  • 3 yıl içinde bitecek
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada, çok hızlı bir şekilde tüm teknik hazırlıkları tamamladıklarını ve imzaların hemen ardından Adalet Bakanlığı’ndan projeye ilişkin çalışmaları alarak inşaat faaliyetlerine başlayacaklarını bildirdi. Projeyi en iyi uzmanlarından oluşan bir proje grubuyla yürüteceklerini ifade eden Kurum, “El birliğiyle, 2023 vizyonumuza yakışır bir adalet sarayını Ankara’ya, başkentimize kazandıracağız” dedi. Yenimahalle’de yapılacak yeni adliye binasının 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

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