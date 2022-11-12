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ANKARA

MİT'ten FETÖ operasyonu: Örgütünün emniyet gizli yapılanmasındaydı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari FETÖ'cü Uğur Demirok Türkiye'ye getirildi. FETÖ’nün Emniyet gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmıştı.

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MİTten FETÖ operasyonu: Örgütünün emniyet gizli yapılanmasındaydı
Firari FETÖ'cü Uğur Demirok

Hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

TSK'NIN GİZLİ YAPILANMASINDAYDI

FETÖ’nün Emniyet gizli yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmıştı.

Geçmişte örgütün TSK gizli yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan Demirok'un, 2022 itibarıyla faaliyetlerine yurt dışında devam ettiği tespit edilmişti.

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