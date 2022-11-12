MİT'ten FETÖ operasyonu: Örgütünün emniyet gizli yapılanmasındaydı

Dünya

Avrupa’da enflasyon eylemleri: Protestoların dozu artıyor

Kriz ikliminden kurtulamayan Avrupa ülkelerinde, kışın kapıya dayanmasıyla yüksek enerji, kira ve gıda fiyatlarından şikayetçi olan halk sokaklara döküldü. Artan yaşam maliyetleri karşısında çözüm üretemeyen İngiltere, İspanya,Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve birçok ülkede, sağlıktan ulaşıma çok sayıda sektör personeli iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Çok sayıda sendika yeni grev kararları duyurdu.