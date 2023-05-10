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MİT'ten PKK'ya Gara'da darbe

MİT'ten Irak'n kuzeyinde nokta operasyon. PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper Gara'da etkisiz hale getirildi. Soro Guyi’ kod adlı Müslüm Ürper'in güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

11:57 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten Irak'n kuzeyinde nokta operasyon. PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper Gara'da etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Müslüm Ürper ‘Soro Guyi’ kod adını kullanıyordu.
SAHA AJANLARI İZLEDİ

MİT'in saha ajanları, teröristin güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan Özel Güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Müslüm Ürper Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Uzun süre, sözde özel güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren teröristin silah ve mühimmat taşırken etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticileri büyük bir darbe aldı.

MİT'TEN TERÖRE GEÇİT YOK

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. MİT'in 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi, birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetin de eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu.



#MİT
#Gara
#darbe
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