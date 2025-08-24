MKE eski Başkanı İsmet Sayhan 'casusluk' suçundan gözaltında

Şüphelinin, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dayalı olarak çok sayıda CHP’li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan ’itirafçı’ Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ’suikast hazırlığı’ iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Yarın sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi beklenen Sayhan ile ilgili suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.

MKE A.Ş., bir süreliğine kamu ihalelerine katılmaktan menedilen bir savunma sanayi firması ve söz konusu firmanın avukatlığını üstlenen eski MKE yöneticisi İsmet Sayhan'ın açıklamalarına yanıt verdi. MKE A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asırlara dayanan köklü mirastan doğan ve Cumhuriyetimizin en stratejik kurumlarından biri olan Makine ve Kimya Endüstrisi, hisselerinin tamamı hazineye ait, Sayıştay denetimine tabi ve Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı bir devlet firmasıdır. Eylem ve işlemleri devlet ciddiyetiyle, kendi Kuruluş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Son günlerde aramızdaki hukuki süreçler devam etmesine rağmen, eski bir yöneticimiz ve ticari ihtilaf yaşadığımız bir firma tarafından, yargıya intikal etmiş konularla ilgili çeşitli basın organları aracılığıyla kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve hukuki dayanaklardan yoksun paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Milletimizin göz bebeği kurumumuza yönelik maddi ve manevi zarar verme girişimlerine izin verilmeyecektir. İlgili kişi ve firma hakkında tüm hukuki süreçlerin başlatıldığını ve süreci sonuna kadar titizlikle takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.