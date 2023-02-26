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Molozlar ‘yol’ olacak: Çelik ve demirler yeniden ekonomiye kazandırılacak

Depremin vurduğu şehirlerde yıkımdan geriye kalan molozlar çevreye zarar vermeden ayrıştırılacak ve öğütülerek altyapı çalışmalarında kullanılacak. Stabilize malzeme haline getirilecek molozlar yol, otopark ve dolgu malzemesinin yanı sıra altyapı çalışmasında da kullanılabilecek. Çelik ve demirler yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yıkılan binaların molozları öğütülerek altyapıda destekleyici madde olarak kullanılacak.

Yıkılan binaların molozları öğütülerek altyapıda destekleyici madde olarak kullanılacak.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen “Asrın felaketi”nden sonra deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaların da kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkımdan geriye kalan molozlar çevreye zarar vermeyecek şekilde ayrıştırılacak ve öğütülerek altyapı çalışmalarında kullanılacak.

ÜSTYAPIDA YASAK

Yığınların öğütülmesi için konkasör makinaları kullanılacak. Taş kırma işlevini yapan konkasörler maddeleri stabilize malzeme haline getirecek. Stabilize malzemesi yol, otopark ve dolgu malzemesinin yanı sıra birçok altyapı çalışmasında kullanılabilecek. Çevreye verebileceği zarar sebebiyle ise yığınların üstyapıda kullanılmasının önüne geçilecek.

HURDADAN 7 MİLYON TL

Binalar yıkıldıktan sonra elde edilen malzeme içinde ekonomiye kazandırılacak hurda demirler bulunuyor. Bunların da geri dönüştürülmesi noktasında elekten geçirilmesi gerekecek. Bölgede yıkılan ve yıkılacak binalardan 100 milyon tona yakın enkaz oluşması bekleniyor. Çökmüş ve ağır hasarlı olan tüm binalardan elde edilecek çelik, demir hurdasının yaklaşık 1 milyon 750 bin ton olması bekleniyor. Enkazdan çıkacak demir hurdalarının geri dönüşüme katkısının yaklaşık 7 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.


#Deprem
#Moloz
#Geri Dönüşüm
2 saat önce
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Molozlar ‘yol’ olacak: Çelik ve demirler yeniden ekonomiye kazandırılacak
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