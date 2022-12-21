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ANKARA

Montrö Bildirisi davasında amirallere beraat

Emekli amirallerin yargılandığı Montrö bildirisi davasında karar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö bildirisi yayınlayan 103 emekli amiral hakkında “devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, 103 sanığın beraatına karar verdi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Montrö Bildirisi davasında amirallere beraat
Mahkeme, Montrö bildirisi yayınlayan 103 emekli amiralin beraatına karar verdi.

Emekli amirallerin yargılandığı Montrö bildirisi davasında karar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Montrö bildirisi yayınlayan 103 emekli amiral hakkında “devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada yaklaşık 2 haftadır sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınıyordu. Dün tüm sanıkların savunması tamamlandı. Son sözlerin ardından karar açıklandı.

SAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Mahkeme, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan “yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” hükmü gereğince, aralarında Atilla Kezek, Ergün Mengi, Atilla Kıyat, Işık Biren ve Bülent Bostanoğlu’nun da olduğu 103 sanığın beraatına karar verdi. Mütalaasında 12 sanığa ceza verilmesini talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına itiraza hazırlanıyor. Gerekçeli karar çıkana kadar mahkemeye süre tutum dilekçesi veren Başsavcılığın, mütalaaya aykırı karar için istinafa başvuracağı öğrenildi.

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