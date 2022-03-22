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ANKARA

Montrö Bildirisi yurttaşlık göreviymiş: Amiraller savunma yaptı

Darbe çağrıştıran bildiriye ilişkin 103 emekli amiralin yargılanması Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başladı. “Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan emekli amiraller, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Montrö Bildirisi yurttaşlık göreviymiş: Amiraller savunma yaptı
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Darbe çağrıştıran bildiriye ilişkin 103 emekli amiralin yargılanması Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başladı. “Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan emekli amiraller, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

  • Ankara dışında ikamet eden sanıklar daha önce savunma yapmıştı. Dünkü duruşmada mahkeme çevresinde ikamet eden sanıkların savunması alındı. Sanıklardan Abdullah Akgül, Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı.

Avukatların beraat talebi reddedildi. Emekli Amiral Abdullah Akgül, bildiriye katkısı olmadığını savundu. Sanık emekli Koramiral Atilla Kezek ise “28 Mart 2021’de WhatsApp grubundan ayrıldım. Ergun Mengi’nin gönderdiği mesajla bundan haberim oldu. İlk başta katılmak istemedim ancak çoğu kişinin katıldığını öğrenince ben de katıldım” dedi.

DARBE OLSA KATILMAZDIM

  • Bir ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetin darbe olduğunu ifade eden sanık amiral Can Erenoğlu ise şunları söyledi: “Millet iradesinin üstünlüğüne inanıyorum. Emekli amirallerin duyurusu, yurttaşlık görevi ve sorumluluk duygusuyla kamuoyunun bir düşünce açıklamasıdır. Bu duyuruda darbeye ilişkin en ufak bir ifade yok. Duyuruda darbeyi çağrıştıran hiçbir kelime yoktur. Olsa asla katılmazdım.”
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