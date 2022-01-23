Montrö bildirisine destek veren emekli amiraller bildiri sızınca panik oldular ​ ​

Emekli amirallerin “Montrö bildirisi”ne destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) hakkında rapor hazırlandı. Raporda yer alan bilgilere göre dernek üyelerinin, bildirinin sızmasının ardından panik oldukları belirlendi.

Mülkiye müfettişlerinin denetimi sırasında TESUD yönetim kurulu tarafından “TESUD YNT.KRL” ismiyle WhatsApp grubu kurulduğu ve bazı toplantıların bu grup üzerinden yapıldığı belirlendi.

İLK TEKLİF 25 MART’TA

Görevden alınan derneğin yönetim kurulu üyelerine yazı gönderilerek grubun yazışma içeriklerinin verilmesi istendi. Gruptaki yazışmalara göre, TESUD’un basında yayınlanması için hazırladığı bildiriye ilişkin ilk teklif, 25 Mart 2021’de derneğin yönetim kurulu üyesi Sermet T. tarafından yapıldı.

Sermet T.’nin gruba, “Harp okullarına ve astsubay okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelik değişikliğinin TSK’nın emir komuta sisteminde ve TSK’da zaman içinde geri döndürülemeyecek büyük bir tahribat yapacağını tarihi örnekler verilerek anlatan bir bildiri yayımlanmasının TESUD’un görevi ve sorumluluğu olduğunu düşünüyorum” mesajını attığı görüldü.

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Teklife onay verilmesinin ardından bildiriyle ilgili hazırlıklara başlandı. Dönemin TESUD Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan’ın imzasının bulunduğu taslak metin gruptan paylaşıldı.

SICAĞI SICAĞINA YAPILMALI

Emekli amiraller bildirisinin yayınlandığı 4 Nisan 2021’de gruba mesaj atan yönetim kurulu üyesi Cengiz T., “103 emekli amiralimizin bildirisi bugün Türk kamuoyunun gündemine oturmuştur. Üyelerimiz, ‘genel merkez bu konuda bir destek vermeyecek mi?’ diye soruyor. Şu anda bütün bildiri karşıtı olanlar kamuoyunu kendi tarafında tutmak için gerek sosyal medyadan gerekse görsel medyadan yoğun bir yaylım ateşi içindeler. ‘5 Nisan Türkiye Emekli Subaylar Derneği kamuoyu duyurusu’ başlığında sıcağı sıcağına yapmanın uygun olacağını düşünüyorum” ifadelerini yazarak emekli amirallere destek verilmesini istedi.

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SIZMAYI SORDULAR

Kamuoyunda tepki çeken amiraller bildirisinin ardından, TESUD’un hazırladığı bildiri de sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşıldı. Ancak tepkiler üzerine panik olan dernek, yalanlama yoluna gitti. Namık Kemal Çalışkan, gruptan, kamuoyuna yapacakları açıklamayı attı. Çalışkan’ın mesajında, “www. tesud.org.tr adresinde resmi ve imzalı olarak yayınlanmamış çeşitli gruplarda veya sosyal medyada yayımlanan hiçbir metne ve paylaşıma itibar etmeyiniz” diye yazdığı görüldü. Suat İ. ise metnin nasıl sızdığını sorarak, “Bildiğim kadarı ile sadece sınırlı sayıdaki sorumlu kişilerin adresinde bulunan metnin bu şekliyle yayımlanması düşünülmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi gereken konudur” dedi.

GÜNDEM Darbe çağrıştıran bildiriye imza atan amirallere 12’şer yıl isteniyor