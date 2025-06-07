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Moral olması için binlerce balonun bırakıldığı Elif Azra hayatını kaybetti

Moral olması için binlerce balonun bırakıldığı Elif Azra hayatını kaybetti

00:277/06/2025, ہفتہ
G: 7/06/2025, ہفتہ
IHA
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Elif Azra'nın babası cenazede zorla ayakta durabildi.
Elif Azra'nın babası cenazede zorla ayakta durabildi.

Gaziantep'te geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle binlerce balon moral olması amacıyla kanser tedavisi gören Elif Azra Yeniçeri için havaya bırakılmıştı. Ancak minik Elif, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elif Azra için Gaziantep'te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu. Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti.

Gaziantep'te karaciğer kanseri tedavisi sürecinde moral etkinliği düzenlenen 5 yaşındaki Elif Azra Yeniçeri, hastalığının yeniden ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Elif'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Minik Elif'in cenazesi gözyaşları eşliğinde defnedildi

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Elif Azra için Gaziantep'te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu. Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Minik Elif'in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedildi.

Binlerce balon gökyüzüne bırakılmıştı

Gaziantep'te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele ederek birçok hastaya ilham kaynağı olan 5 yaşındaki Elif Azra için geçtiğimiz hafta amcası Ahmet Yeniçeri'nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra'ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçerek etkinliğe katılarak gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu moral etkinliği, birçok hastaya ilham olmuştu.



#Elif Azra Yeniçeri
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