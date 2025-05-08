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Motosiklet havada takla attı: Sürücü metrelerce sürüklendi

Motosiklet havada takla attı: Sürücü metrelerce sürüklendi

08:468/05/2025, Perşembe
IHA
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Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü takla atan motosikletten fırlayarak metrelerce savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak'taki kaza, Karadeniz Ereğli ilçesi Yeşiltepe mevkisinden Kepez istikametine seyir halinde olan Berkay Ç. idaresindeki 67 ACY 417 plakalı motosikletin, aynı yönde ilerleyen K.A. yönetimindeki otomobili sollamak istediği sırada meydana geldi. Sollama sırasında kontrolden çıkan motosiklet, önce otomobile, ardından yol kenarındaki refüje çarptı.


Çarpmanın etkisiyle motosiklet havada takla atarken, sürücü Berkay Ç. de yola savrularak metrelerce sürüklendi. O anlara tanık olan diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



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