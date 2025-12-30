Yeni Şafak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir yaralı

23:2530/12/2025, Salı
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. M.Y. (20) yönetimindeki 16 BJH 063 plakalı motosiklet ile R.D. idaresindeki 16 H 9664 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü M.Y., hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



