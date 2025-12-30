Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. M.Y. (20) yönetimindeki 16 BJH 063 plakalı motosiklet ile R.D. idaresindeki 16 H 9664 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü M.Y., hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.