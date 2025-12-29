Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
İnegöl'de bir sürücü köpeği aracın arkasına bağlayarak seyretti

İnegöl'de bir sürücü köpeği aracın arkasına bağlayarak seyretti

23:4429/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Görüntülerin ardından, İnegöl Belediyesinden açıklama yapıldı
Görüntülerin ardından, İnegöl Belediyesinden açıklama yapıldı

Bursa'da iddiaya göre bir sürücü köpeği aracının arkasına bağlayarak yol boyunca ilerledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl Belediyesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, köpeğin Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüleceği ifade edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, vatandaşların tepkisine neden oldu.


Olay, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına iple bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı.


Konuyla ilgili İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada,
"Köpeğin aracın arkasına bağlanması haberi üzerine Belediye Başkanımız Alper Taban’ın talimatıyla köpek sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürülecektir"
ifadesi kullanıldı.


#Hayvan
#Sürücü
#Barınak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şanlıurfa’da 30 Aralık’ta okullar tatil mi? Valilik açıklaması