İnegöl'de bir sürücü köpeği aracın arkasına bağlayarak seyretti

Bursa'da iddiaya göre bir sürücü köpeği aracının arkasına bağlayarak yol boyunca ilerledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl Belediyesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, köpeğin Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüleceği ifade edildi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Olay, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına iple bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı.