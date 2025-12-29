Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

22:2629/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

İşçi Yasin Turgut (31) talaş silosunu temizlediği sırada, siloda dönen helezona kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

 Olayı gören işçiler, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Talaş silosunda sıkışan işçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgut’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.


#Bursa
#Mobilya
#Talaş
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinop'ta okullar tatil mi 30 Aralık Salı? Valilikten açıklama geldi