Motosikletli şahıslardan caddede infaz girişimi: Yaralılar arasında turist de var

00:2610/09/2025, Wednesday
IHA
Saldırı sonucu yaralanan iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Antalya'da 20. Sokak’ta bir iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 kişi, butik ve ayakkabı-çanta satışı yapan iş yerinin önünde oturan iki kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonucu biri turist üç kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iş yerinin önünde oturan 2 kişiye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi ile iş yerinin önünden geçmekte olan Rus uyruklu bir kadın turist yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20. Sokak’ta bir iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 kişi, butik ve ayakkabı-çanta satışı yapan iş yerinin önünde oturan Cumali A. ve Hacı Bayram A.’ya silahlı saldırı düzenledi. Cumali A. ve Hacı Bayram A. isabet eden kurşunlarla oldukları yere yığılırken, olay anında iş yerinin önünden geçmekte olan Tatyana Ruppert S. isimli Rus turist de ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cumali A. ve Hacı Bayram A.’nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayın şüphelilerini belirlemeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekibi de çalışma yaptı.

Diğer taraftan, saldırganların olay yerinden motosikletle hızla uzaklaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.



#Antalya
#Manavgat
#Silahlı Saldırı
