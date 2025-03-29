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MSB acı haberi duyurdu: İspanya'daki tatbikatta görevli astsubay şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: İspanya'daki tatbikatta görevli astsubay şehit oldu

17:1029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSB, İrgi'nin şehadeti nedeniyle taziye mesajı paylaştı.
MSB, İrgi'nin şehadeti nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya'da gerçekleştirilen Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin geçirdiği rahatsızlık sonrası şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şehit İrgi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, TSK ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

İspanya'da gerçekleştirilen
Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı
'nda görevli
Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi
şehit oldu.
Acı haberi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
resmi internet sitesinde yaptığı açıklama ile duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, tatbikatta görevde bulunan
TCG Kemalreis
'te rahatsızlanan İrgi'nin rahatsızlandığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

MSB, hayatını kaybeden şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve TSK ile Türk halkına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

MSB taziye mesajı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS K.lığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Elk.Asb.Kd.Çvş. Nihat İRGİ, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

#Şehit
#Astsubay
#MSB
#İspanya

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