MSB acı haberi duyurdu: İspanya'daki tatbikatta görevli astsubay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya'da gerçekleştirilen Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin geçirdiği rahatsızlık sonrası şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şehit İrgi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, TSK ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.
MSB, hayatını kaybeden şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve TSK ile Türk halkına başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.
MSB taziye mesajı
"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS K.lığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Elk.Asb.Kd.Çvş. Nihat İRGİ, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."