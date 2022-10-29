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ANKARA

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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