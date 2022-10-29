MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Dünya

ABD ile ipler bir kez daha gerildi: Ortalığı karıştıran iddia sonrası Rusya'dan açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna savaşı başladığından beri birçok kez üstü kapalı nükleer savaş tehdidinde bulundu. Ancak Rusya'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği stratejik nükleer tatbikat bardağı taşıran son damla oldu. Rus yetkililer yaptıkları nükleer tatbikat ile övünürken Albay Igor Korotchenko, nükleer savaşın İngiltere ve ABD'yi haritadan sileceğini söyledi.