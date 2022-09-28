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ANKARA

MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: 10 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi​
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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