MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/sMqIT2Go1F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2022

OYNAT 00:20 PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Bedrettin Gündeş operasyonla gözaltına alındı Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve belediye personeli 18 kişi gözaltına alındı.

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