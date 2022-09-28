MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/sMqIT2Go1F
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!