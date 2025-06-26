MSB duyurdu: Çelik Kubbe'yi ülkemize yaymayı planlıyoruz

"Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne 22 Haziran'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin toplumsal barışını ve birliğini hedef alan bu eylemi, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suriye halkının yanındayız ve onlarla dayanışma içerisindeyiz. Tüm unsurlarıyla Suriye halkının saldırganlara ve Suriye'nin düşmanlarına karşı birlik içerisinde olması, onların provokasyonlarını boşa çıkarması oldukça önemlidir. DEAŞ ile mücadele için kurulacak harekat merkezinde görev yapacak personelimizi daha önce Suriye'ye göndermiştik. DEAŞ terör örgütüne karşı bölge ülkelerinin müşterek mücadele edebileceği bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde olduğu gibi Suriye'de de terör belasının sona ermesi için var gücümüzle işbirliğine devam edeceğiz. Suriye'de istikrarsızlık yaratmaya ve Suriye'yi yeniden kargaşaya sürüklemeye çalışanlara Suriye hükümeti müsaade etmeyecektir. Biz de onlara bu konuda gereken desteği vereceğiz"